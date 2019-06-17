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Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)

Gökhan KESKİNCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bisiklet üretim kısımında yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bisiklet ve motosiklet üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın bisiklet üretim kısımından yükselen alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 bin metrekarede etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı yerlerinde çökmeler yaşandığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)

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