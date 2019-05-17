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Tarsus’ta DEAŞ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu baba-oğul gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ şüphelisi iki kişinin Tarsus ilçesinde gizlendiği bilgisine ulaştı.

Tarsus’ta DEAŞ operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu baba-oğul gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ şüphelisi iki kişinin Tarsus ilçesinde gizlendiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Muhammed E. (54) ile 17 yaşındaki oğlu S.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tarsus’ta DEAŞ operasyonu

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