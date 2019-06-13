HABER

Tarsus’ta dilenci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sokak ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.Kentin en işlek caddeleri ve cami önleri olmak üzere dilenerek para toplayan dilencilere yönelik yapılan uygulamada, özellikle çocuklarını kullanan 6 kadın dilenci sokaklardan men edildi.Tarsus genelinde yapılan operasyonda dilencilere 153’er TL para cezası verilirken, vatandaşlardan topladıkları paraların ise yine belirli yasa ile kamuya geçmesi sağlandı.Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplanan dilencilerle ilgili operasyonlara devam edileceği belirtildi.

Tarsus’ta dilenci operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sokak ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Kentin en işlek caddeleri ve cami önleri olmak üzere dilenerek para toplayan dilencilere yönelik yapılan uygulamada, özellikle çocuklarını kullanan 6 kadın dilenci sokaklardan men edildi.
Tarsus genelinde yapılan operasyonda dilencilere 153’er TL para cezası verilirken, vatandaşlardan topladıkları paraların ise yine belirli yasa ile kamuya geçmesi sağlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplanan dilencilerle ilgili operasyonlara devam edileceği belirtildi.

Tarsus’ta dilenci operasyonu

Tarsus’ta dilenci operasyonu

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptıTorbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı
Otomobil tamiri için tekel bayisini soydularOtomobil tamiri için tekel bayisini soydular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.