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  4. Tarsus’ta ekili araziler sular altında kaldı

Tarsus’ta ekili araziler sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 20:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı binlerce dönüm tarla su altında kaldı.Ağzıdelik, Baharlı, Çatalça, Çağbaşı, Yaramış, Çiçekli, Çöplü ve Kefeli mahallelerinde ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı binlerce dönüm tarla su altında kaldı.
Ağzıdelik, Baharlı, Çatalça, Çağbaşı, Yaramış, Çiçekli, Çöplü ve Kefeli mahallelerinde ekili tarım arazileri su altında kaldı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, aşırı yağışlar sonucu ürünleri sular altında kalan mahalleleri ziyaret etti. Avcı, 8 mahallede aşırı yağış sonucu tahmini olarak 15-17 bin dönüm arazideki ekili ürünlerin sular altında kaldığını belirterek, yağışların bu şekilde devam etmesi durumunda zararın daha da büyüyeceğinden endişe ettiklerini kaydetti. Özel sektöre ve bankalara borçları olduğunu ifade eden Avcı, zararlarının çok olduğunu belirterek, “Biberler su altında, kabaklar su altında, bütün ekili arazi su altında kaldı. Bu zararı nasıl çıkaracağız. Devlete olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz. Şu an ektiklerimiz öldü, belki başka bir şey ekebilir miyiz hava kuruyunca diye çamur içinde kaldığı için kökünü söküyorlar. Sular her ne kadar boşalsa da yeterli değil. Mutlaka devletimizin buna bir çözüm yolu bulması lazım. Yoksa çok vahim durumdayız” dedi.
Ürünleri sular altına kalan çiftçiler de mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.

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