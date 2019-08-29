Tarsus’ta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özelbahşiş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Kara (21) evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı.

Feci olay sonrası ağır yaralanan genç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali Kara, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kara’nın ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

