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Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik direği içine 2 gündür sıkışan kediyi itfaiye erleri çıkardı.Olay Gazipaşa Mahallesi 1905.

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik direği içine 2 gündür sıkışan kediyi itfaiye erleri çıkardı.
Olay Gazipaşa Mahallesi 1905. Sokak üzerinde meydana geldi. Kırık olan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direğin içine giren kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Bütün mücadelelere rağmen kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine geldi. Dün akşam üstü düşen kediyi itfaiye erleri kurtarmak için çalışmalar başlattı. 5 metre uzunluğundaki demiri kedinin sıkıştığı bölgeye salan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar.
Dar ve uzun olan kırık elektrik direğinden çıkan kedi bir anda kayıplara karıştı.

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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