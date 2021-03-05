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Tarsus’ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı

05.03.2021 08:41 | Son Güncelleme:
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Tarsus’ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle bir eve ve otomobile ateş açan şahıs yakalandı.Alınan bilgiye göre, akşam 22.00 sıralarında Bolatlı Mahallesinde meydana gelen olayda, E.K.’nın evine ve otomobiline pompalı tüfekle C.P.

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle bir eve ve otomobile ateş açan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, akşam 22.00 sıralarında Bolatlı Mahallesinde meydana gelen olayda, E.K.’nın evine ve otomobiline pompalı tüfekle C.P. (18) tarafından ateş edildi.
Yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Evin önünde çalışma yapan polis ekipleri 5 adet boş kartuş buldu. Olayın şüphelisi C.P. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
C.P.’nin emniyetteki ilk ifadesinde babasının bir ay önce silahlı saldırıda hayatını kaybettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Tarsus’ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı

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