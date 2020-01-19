HABER
  4. Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü

Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Tarsus'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Maşallah Dal'a ait 3 katlı evin çatı katında, saat 08.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev boş olduğu sırada çatı katını saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Modifiyeli araçlar minik eller için buluştuModifiyeli araçlar minik eller için buluştu
Afyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölüAfyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü (Abdülkerim Çevik kimdir?)

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarıyla ilgili yeni gelişme

AA çalışanlarıyla ilgili yeni gelişme

Hrant Dink mezarı başında anıldı 

Hrant Dink mezarı başında anıldı 

Esenyurt’ta korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

İstanbul'da korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

Bakanlık açıkladı! 'Yavuz' kritik bölgede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.