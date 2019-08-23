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Tarsus'ta gazeteciye silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, gazeteci Sami Harunlar (58), evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Harunlar, bacağına ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.  Olay, sabah saatlerinde, merkez Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarsus'ta gazeteciye silahlı saldırı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, gazeteci Sami Harunlar (58), evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Harunlar, bacağına ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde, merkez Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden yayın yapılan 'Gazetem Barış'ın sahibi Sami Harunlar, ekmek almak için çıktığı evine dönerken, kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Harunlar, bacağına ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Harunlar'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sami Harunlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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