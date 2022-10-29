Tarsus’ta Haluk Levent coşkusu

Atatürk Gösteri Merkezi’ndeki konsere Tarsuslular büyük ilgi gösterirken, sanatçı Haluk Levent ’Elfida’ ve ’Yollarda bulurum seni’ gibi sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

GECEYE ’İL’LE DE TARSUS’ ŞARKISI DAMGA VURDU

Konser sırasında seyircilerin arasına giren Haluk Levent, kameramanların bulunduğu platformda çıkarak, cumhuriyet coşkusunu alanda bulunanlara yaşattı. Küçük bir kız çocuğunun kendisine sarılmasının ardından Tarsuslulara büyük bir sürpriz yaşatan Haluk Levent, sahnede Tarsus’un il olmasına yönelik bir şarkı besteledi.

Tarsus’un il olmasına yönelik başlatılan imza kampanyasına değinen Haluk Levent, sahnede bestelediği ’İl’le de Tarsus’ şarkısının sözleri ile herkesi gülümsetti. Şarkı sözlerinde, "Olsun canlarım olsun, yeter ki il olun ben açacağım size baklava, ne diyoruz İl’le de Tarsus" sözleri yer aldı. On binlerce Tarsuslu ve Haluk Levent, yeni yazdığı şarkıyı hep beraber söyleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Cumhuriyet’in kolay kurulmadığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal’in cumhuriyeti Türk gençliğine armağan ettiğini hatırlattı.

Tarsus’un il olduğu ilk gün Haluk Levent’in burada olacağının sözünü alan Bozdoğan, "Kazanılan kurtuluş zaferinden sonra kurulan cumhuriyetimizin 99. yılında böylesine iyilik sever, güzel insan Haluk Levent ile olmaktan inanılmaz bir onur duyuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kent il olacak ve sevgili Haluk Levent’ten söz alacağız, il olduğunda burada, Tarsus’un il olmasını hep birlikte kutlayacağız. İyi ki varsınız, cumhuriyetin 99. yılı kutlu olsun" dedi.

