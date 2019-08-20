HABER

Tarsus’ta içkili mekanlar denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Son dönemde Mersin ve Adana’da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bu yöndeki denetimlerini yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı.Tarsus Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem içki hem de asayiş denetiminde bulundu.

Son dönemde Mersin ve Adana’da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bu yöndeki denetimlerini yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı.
Tarsus Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem içki hem de asayiş denetiminde bulundu. Ekiplerin, kentin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren bar, lokanta ve restoranlarda yaptığı denetimlerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurallara uyup uymadıklarını inceledi. Yapılan kontrollerde içki numunesi alınırken, iş yerlerinde ruhsat ve hijyen belgelerine bakıldı. Bunun yanı sıra polis ekipleri de kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Ekiplerin incelemesi sonucu müzik ruhsatı olmayan iki iş yerine tespit tutanağı tutuldu.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktıKendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildiKazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.