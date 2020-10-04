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Tarsus’ta iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 01:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Olay ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 0666 ve 0669 sokağın kesişiminde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, akşam saat 20.00 sıralarında mahallede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga eden tarafları vatandaşlar ayırdı.

Tarsus’ta iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 0666 ve 0669 sokağın kesişiminde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, akşam saat 20.00 sıralarında mahallede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga eden tarafları vatandaşlar ayırdı. İddiaya göre, aynı gün saat 22.30 sıralarında 33 AEG 432 plakalı araçta karşı tarafa rast gele silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırıda Kartal Zengin (21) ayağından ve baldırından, Seyhan Genç (40) ise başından yara aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyhan Genç yolda hayatını kaybederken, diğer yaralı Kartal Zengin’in hayati tehlikesi devam ediyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 3 adet tüfek kartuşu, 2 adet atış tıpası ve 22 adet 9mm kovanı tespit etti. Polis suçluları yakalamak için çalışma başlattı. Cono aşiretine mensup olan Seyhan Genç’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Tarsus’ta iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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