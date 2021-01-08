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Tarsus’ta iş yerinde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

08.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Tarsus’ta iş yerinde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.Olay, Reşadiye Mahallesi Alimenteşoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Reşadiye Mahallesi Alimenteşoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İş yerinde kumar oynatıldığına dair ihbar alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 4 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
İş yerinde yapılan aramada, mutfak kısmında poşet içerisinde 2 kilo 440 gram toz halindeki şüpheli madde, beyaz kağıda sarılı yaklaşık 2 gram esrar ve 15 mg 6 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Bir kişinin üzerinde de tabanca yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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