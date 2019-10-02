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Tarsus'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 02:16 | Son Güncelleme

MERSİN Tarsus ilçesinde, kaçık kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve üzerinde Yunanca yazılar bulunan mermer levha ele geçirildi, suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü: 3 gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN Tarsus ilçesinde, kaçık kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve üzerinde Yunanca yazılar bulunan mermer levha ele geçirildi, suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Altaylılar Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İhbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde bir rahibin adının yer aldığı, 30 santimetre eninde 50 santimetre uzunluğunda mermer levha ele geçirildi. Mermer levha, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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Tarsus'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü: 3 gözaltı

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