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Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ve polis ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ve polis ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünler toprağa gömülerek imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, 153 hattına gelen menşei belli olmayan tütün satıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşliğinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Şehit Kerim Mahallesi’nde 8 iş yerine düzenlenen operasyonda 650 kilo kaçak tütün, 25 bin adet boş makaron, 30 bin adet beyaz filtre, 210 adet tütün sarma makinesi, 120 paket tütün kağıdı ile markası belli olmayan bin 250 adet boş sigara paketi ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler imha edilirken, iş yeri sahiplerine idari işlem yapıldı.

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