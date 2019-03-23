HABER

Tarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Tarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus Üniversite yolunda meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyona, 10 AAT 570 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen otomobildeki Suat Yılmaz, Okan Yılmaz, Ali Yılmaz ve Murat Yılmaz, yapılan ilk müdahalelerinin ardında Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıTarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Okulda Skandal! Erkek öğrencisine attığı iğrenç mesaj deşifre olduOkulda Skandal! Erkek öğrencisine attığı iğrenç mesaj deşifre oldu
Minibüsten ayrılan römork otomobile çarptı: Sürücü ve eşi öldü, 5 çocuk yaralıMinibüsten ayrılan römork otomobile çarptı: Sürücü ve eşi öldü, 5 çocuk yaralı
Yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın yaralandıYaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.