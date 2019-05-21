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Tarsus’ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde H.A.

Tarsus’ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde H.A. yönetimindeki 33 P 6602 plakalı kamyonet ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan şahıslardan Yunus Alcan (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Cem Başak (45) yaralandı.
Yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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