Tarsus'ta kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Tarsus ilçesi D-400 karayolu Nusret Mayın Gemisi Kavşağı'nda, her ikisi de sebze yüklü olan Yunus E. yönetimindeki 33 CJF 80 plakalı kamyonet ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 P 1380 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, kamyonetlerde bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı karayolunda, sebze ve meyvelerin temizlenmesi, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

