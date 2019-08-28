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Tarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarının mazgalları ve ve ihata çevre demirleri çalındı.Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi’nde kapalı semt pazarında atık ve yağmur suyu tahliye kanalı olarak yaptırılan yatakların üst koruyucu mazgalları gece geç saatlerde yerinden söküldü.Mazgalların yanı sıra kapalı pazar alanının etrafında bulunan ihata demirlerinin de yerinden sökülerek bir kısmının çalındığı tespit edildi.Kapalı semt pazarından yaklaşık 50 metre uzunluğunda mazgal demiri, 100 metreye yakın da ihata çevre demiri çalındığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarının mazgalları ve ve ihata çevre demirleri çalındı.
Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi’nde kapalı semt pazarında atık ve yağmur suyu tahliye kanalı olarak yaptırılan yatakların üst koruyucu mazgalları gece geç saatlerde yerinden söküldü.
Mazgalların yanı sıra kapalı pazar alanının etrafında bulunan ihata demirlerinin de yerinden sökülerek bir kısmının çalındığı tespit edildi.
Kapalı semt pazarından yaklaşık 50 metre uzunluğunda mazgal demiri, 100 metreye yakın da ihata çevre demiri çalındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılar

Tarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılar

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