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Tarsus'ta kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kapalı kasa minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarsus'ta kaza: 1 ölü

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kapalı kasa minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Tarsus- Mersin Otoban yolu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Mersin yönüne giden Yaşar Cesur (35) yönetimindeki 01 DVK 25 plakalı kapalı kasa minibüs, İ.K., yönetimindeki 33 CKA 88 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle aracın önü hurdaya döndü. Otobanda kazayı gören diğer sürücüler tarafından 112 ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'a arkadan çarpan minibüsü güçlükle ayırdı. Minibüs sürücüsü Yaşar Cesur'un cansız bedeni çıkartıldı. TIR şoförü İ.K., ifadesi alınmak gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarsus'ta kaza: 1 ölüTarsus'ta kaza: 1 ölü

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