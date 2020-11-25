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Tarsus’ta korona virüs aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden oldu

25.11.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde korona virüs nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde korona virüs nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Karabulut ailesinin dostu Battal Aydoğmuş, “Murat çok iyi zıpkın gibi bir arkadaşımızdı. Bu korona virüs artık gençliğe, yaşa bakmıyor. Onu öğrenmiş olduk. Çok büyük şaşkınlık ve acı içerisindeyiz.” dedi. Ailenin bir ferdinin de korona virüs nedeniyle halen yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada 13 Kasım’da hayatını kaybetti.
Oğlunu kaybeden anne Fadime Karabulut ise birkaç gün sonra virüs semptomu gösterince hastaneye kaldırıldı. Anne Karabulut’ta testi pozitif çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle iki ferdini kaybeden aileden, abla Selda Karabulut’un da geçtiğimiz günlerde virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. En sonda Murat Karabulut’un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebekte hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un Şehriban isimli diğer ablasının ise halen korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
12 gün içinde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken ailenin dostu Battal Aydoğmuş, İHA’ya açıklamalarda bulundu.
Aydoğmuş, “Acımız çok büyük. Türkiye’de zannediyorum ki ayrı ayrı evlerde yaşayıp bir ailenin yok olması bir ilk. İlk Murat virüse yakalandı diye biliyoruz. Ondan sonra Murat hastanede hayatını kaybetti. 2 gün sonra anne vefat etti, dün de Murat’ın 1 yaş büyük ablası hayatını kaybetti. Murat’ın bir ablası da şuan yoğun bakımda ve durumu kritik. Muratımızın eşi 7 aylık gebeydi ve dün anne karnında bebeği de kaybetti. Eşi de korona virüse yakalandı, çok hafif geçirdi diye biliyoruz. Aile korona virüs yüzünden yok oldu” diye konuştu.
Murat Karabulut’un çok iyi biri olduğunu söyleyen Battal Aydoğmuş, “Murat çok iyi zıpkın gibi bir arkadaşımızdı. Bu korona virüs artık gençliği, yaşa bakmıyor. Onu öğrenmiş olduk. Çok büyük şaşkınlık ve acı içerisindeyiz. Murat, tedbirlerine çok dikkat eden bir arkadaşımızdı. Emlak işi yapıyordu. Mesleği gereği sahada olan biri olduğu için maskesine, mesafesine ve temizliğine dikkat eden bir arkadaşımızdı” ifadelerini kullandı.

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