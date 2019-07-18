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Tarsus'ta kumar baskını; 109 kişiye 34 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 109 kişiye 34 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

Tarsus'ta kumar baskını; 109 kişiye 34 bin lira ceza

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 109 kişiye 34 bin 880 lira idari para cezası kesildi.
Tarsus ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 2 ayrı iş yerine baskın yaptı. Baskınlarda 'Kumar oynamak ve oynatmak için yer ve imkan sağlamak' suçundan suçüstü yakalanan 109 kişiye toplam 34 bin 880 TL idari para cezası kesildi. İş yerlerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan 8 tombala kartı, bin 78 pul ve 44 pul kasesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

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