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Tarsus’ta kumar baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı

01.01.2021 00:45 | Son Güncelleme:
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Tarsus’ta kumar baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı.Olay, Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 9 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı.

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