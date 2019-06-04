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Tarsus’ta kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 131 kişiye toplam 43 bin 210 TL para cezası kesildi.

Tarsus’ta kumar operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 131 kişiye toplam 43 bin 210 TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir şirkete operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 131 kişiye 43 bin 210 TL idari para cezası uygulandı. Özkan D. ve Özler Ayhan S. adlı kişilere de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
Yapılan aramada ise 49 adet fatura, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet projeksiyon cihazına bağlı kamera, 17 bin 108 adet oyunda kullanılan pul, 948 adet tombala kartı, 70 adet tombala oyun topu, 17 adet led lamba trafosu, 1 adet tombala çekilişi esnasında üfleme işleminde kullanılan vantilatör, 2 adet çam fanus ele geçirildi.

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