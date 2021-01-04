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Tarsus’ta kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı

04.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Tarsus’ta kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı.Olay, Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 12 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı.

Tarsus’ta kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı

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