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Tarsus'ta mahalleli ile Suriyeliler arasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 01:10 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çok sayıda vatandaş, bir gençle tartıştığı öne sürülen Suriyeli göçmenlerin mahallelerinden gitmesi için sokağa döküldü.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çok sayıda vatandaş, bir gençle tartıştığı öne sürülen Suriyeli göçmenlerin mahallelerinden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olay, 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli göçmenler, iddiaya göre akşam saatlerinde mahalledeki bir genç ile tartıştı. Bunu duyan çok sayıda mahalle sakini, Suriyeli göçmenlerin mahalleden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldığı kısa süreli gerginlik, tartışmaya karışan 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu. Polis, gerginliğin tekrar tırmanmaması için mahallede önlem aldı.

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Tarsus'ta mahalleli ile Suriyeliler arasında gerginlikTarsus'ta mahalleli ile Suriyeliler arasında gerginlik
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