Tarsus’ta nehirde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Berdan Nehri’nin denize döküldüğü bölgede serinlemek için girdiği suda kaybolan Efdal Karamızrak’ın (46) cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs günü ilçeye bağlı Kulak Mahallesi’ndeki mesire alanına ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Efdal Karamızrak, Berdan Nehri’nin denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla girdiği suda akıntıya kapılarak kayboldu.

Kayıp şahsın bulunması amacıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı dalış timlerinin yanı sıra, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

3 günden bu yana devam eden çalışmalar sonunda bu sabah şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Mersin Limanı’na 3 mil uzaklıkta Karamızrak’ın cesedini buldu.



