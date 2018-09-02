Tarsus'ta notalar barışı vurguladı

Tolunay DUMAN TARSUS(MERSİN),(DHA) MERSİN'de Tarsus Belediyesi'nce 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebeti ile bu yıl 15'incisi düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali'nde sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Özlem Özdil, şarkılarını barış için seslendirdi. Yenice mahallesi Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan festival, gün boyu çeşitli etkinliklerin adresi oldu. Belediye Düğün Salonu arkasında Grup Yenicem ve Yılmaz Taşoğlu'nun şarkıları ile eğlenen Tarsuslular'ın coşkusu, gecenin en özel konuğu olan Özlem Özdil'in sahneye çıkması ile tavan yaptı. En sevilen parçalarını alandakilerle birlikte seslendiren Özdil'in 'barış' temalı şarkıları da büyük beğeni topladı. Barış, huzur ve mutluluğun daim olduğu bir dünya dileyen Belediye Başkanı Şevket Can; barışın olduğu yerde sevgi, saygı ve kardeşliğin olacağını belirterek, Şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı seviyoruz ve severek çalışmaya devam ediyoruz. Hizmet götürürken ayrım yapmadan, gündüz yorulmadan gece uyumadan var gücümüzle çalışıyoruz. Eski belediye binamızın restorasyon çalışmalarını bitirerek Jandarma Alay Komutanlığımıza tahsis ettik. 40 milyon TL'lik asfalt ihalesini de tamamladık. 1-2 ay içerisinde Yenice'deki tüm yollar asfaltlanacak dedi.



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