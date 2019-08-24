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Tarsus'ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarsus'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nin Öküzini mevkisindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla orman ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 3 arazöz ve 2 helikopter ile sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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