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Tarsus’ta otomobil takla attı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 6 kişi hafif şekilde yaralandı.Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu üzeri Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Nazi Karakoyun’un kullandığı 33 NTL 28 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savrularak takla attı.Kazada sürücüyle birlikte, araç içinde bulunan, aralarında çocukların da yer aldığı 6 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine sağlık, emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarsus’ta otomobil takla attı: 6 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu üzeri Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Nazi Karakoyun’un kullandığı 33 NTL 28 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savrularak takla attı.
Kazada sürücüyle birlikte, araç içinde bulunan, aralarında çocukların da yer aldığı 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sağlık, emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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