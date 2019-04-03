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Tarsus’ta restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 08:43 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı yan yol üzerinde bir restoranda silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı yan yol üzerinde bir restoranda silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada iddiaya göre 4 kişinin bir otomobille restorana gelerek A.K. ve M.K.’ye ateş ettiği, İ.K.’yi ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıkları belirlendi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada iş yerinde mermi izleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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