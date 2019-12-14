HABER

Tarsus’ta sebze halinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:42 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hal’inde gece saatlerinde, komisyoncu dükkanlarının bulunduğu blokların birinde çıkan yangında 2 iş yeri yandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hal’inde gece saatlerinde, komisyoncu dükkanlarının bulunduğu blokların birinde çıkan yangında 2 iş yeri yandı. 2 iş yerinde ise zarar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, gece 01.30 sıralarında Öğretmenler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sebze ve Meyve Hal’indeki komisyoncu dükkanlarının bulunduğu bloklardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
145 ve 146 nolu komisyoncu dükkanlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın, içeride bulunan plastik sebze sandıklarının da tutuşmasıyla hızla yayıldı.
Alevlerin yükselmesiyle birlikte bekçiler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Hızlı şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, önce kapalı durumda bulunan dükkanların demir darabalarını açtı ve yangına müdahale etti.
Plastik sandıkların çokluğu nedeniyle güçlükle yapılan söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin gayretleriyle söndürüldü.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 145 ve 146 no.lu komisyoncu dükkanları tamamen yanarken, 144 ve 147 no.lu komisyoncu dükkanlarında da zarar meydana geldi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibiHindisi 'Hamit' arkadaşı gibi
Ordu’da şaşkınlık veren olay: Sokak kedisi adeta terör estiriyorOrdu’da şaşkınlık veren olay: Sokak kedisi adeta terör estiriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.