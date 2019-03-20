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Tarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 73 şehit ailesine tahsis edilen evlerin tapuları, düzenlenen törenle teslim edildi.

Tarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde 73 şehit ailesine tahsis edilen evlerin tapuları, düzenlenen törenle teslim edildi.
Tarsus Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene şehit aileleri ile yakınları katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, hiçbir şeyin şehitlerin hakkına karşılık olamayacağını belirtti. Can, "Bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak öncelikle tabii ki Cenabıhakk'a şükrediyoruz. Sonra da canları, kanları pahasına terörle mücadele ederken can veren kan veren şehitlerimize minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Tarsus Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana birçok hizmet gerçekleştirdik ama bütün bu hizmetler içinde bizleri en çok gururlandıran, onurlandıran hizmetimiz, şehit ailelerimize ücretsiz konut vermemizdi. Sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi bu vatana kurban ettiniz. Sizler de aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Ne yapsak hakkınız ödenmez. Hiçbir şey şehitlerimizin hakkına karşılık gelemez. Allah hepinizden razı olsun. Bize emanetsiniz" dedi.
Konuşmanın ardından 73 şehit ailesine evlerinin tapuları teslim edildi.

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Tarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildi

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