Tarsus’ta sel felaketinin yaraları sarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde geçen hafta aşırı yağışlarla birlikte meydana gelen sel felaketinde zarar gören bölgeler, Tarsus Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla onarıldı.

Geçen hafta şiddetli şekilde yağan yağmur Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde sele neden oldu. Yağışın etkisiyle dere yataklarına dolan sel suları taşarak yollarda kaymalara, çökmelere neden olurken, bazı evler ile tahıl ambarlarını su bastı. Bölgedeki afeti yakından takip eden Tarsus Belediyesi yetkilileri, bizzat olay yerine giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. Meydana gelen hasarı onarmak için iş makineleri ile seferber olan belediye ekipleri, yoğun çalışmalarının sonucunda köprü, yol ve istinat duvarlarını onardı.

Sel felaketinin yaralarını saran Tarsus Belediyesi ekipleri ile Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür eden Çokak Mahalle Muhtarı Yunus Can, "Geçen hafta Perşembe günü sel felaketi oldu. Okulumuzda 50-60 metre istinat duvarı yıkıldı. 4 tane köprümüz zarar gördü. Tarsus Belediyesinden ekibimiz geldi. Başkan yardımcılarımızdan Ali Erhan Okyay buraya gelerek, incelemelerde bulundu. Gerekenin yapılacağını söyledi. Sağ olsunlar gerçekten de gerekenler yapıldı. Yaralarımızı sardılar, köprülerimizi yaptılar, okul duvarımızın yapılacağının sözünü aldık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakini Mehmet Çetin ise, "Öğlen saatinde Perşembe günü hava bulandı, aniden bir yağmur bastırdı. Bir baktık büyük bir sel geldi. Sel gelince dereler sağa sola taştı. Ondan sonra köprümüzün çağıl malzemesi gelmesiyle köprümüz tıkandı. Tıkanınca sağa sola zarar verdi. Allah razı olsun belediyemizden, Haluk Bozdoğan’dan üç gün içerisinde her şeyi yaptı. Cumartesi, pazar durmadılar belediyedeki arkadaşlarımız geldiler, çalıştılar ve yaptılar” ifadelerini kullandı.



