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Tarsus’ta servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde öğrenci servisi ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Güngen (33), hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde öğrenci servisi ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Güngen (33), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer Güngen yönetimindeki 01 ABN 943 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüzöğrenilemeyen 33 PG 221 plakalı öğrenci servisi minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Güngen, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömer Güngen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ömer Güngen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü ve araçta bulunan öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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