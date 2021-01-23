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Tarsus’ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

23.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde iki tarafın silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1035 sokak üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, daha önceden kavgalı olduğu öğrenilen 2 grup işyerinde kavga ettiler.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki tarafın silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1035 sokak üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, daha önceden kavgalı olduğu öğrenilen 2 grup işyerinde kavga ettiler. Karşılıklı silahların konuştuğu kavgada E.E. (32), İ.E. (49) olay yerinde yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri devam eden E.E. ve İ.E. tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra otomobille firar eden E.A. (31) ve S.A. (39), polisin sıkı takibi sonucu 15 dakika sonra Takbaş mevkiinde yakaladı. Şüpheliler, polisin hava ateş etmesi ile teslim olduğu öğrenildi. Polis araçta şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 2 adet tabanca ve tabancaya ait şarjörler ele geçirdi. Kolunda yaralı olan S.A. Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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