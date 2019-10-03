Tarsus’ta sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen F.B., H.S. ve Z.T. adlı şüpheliler, polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 adet cep telefonu, 5 adet sim kartı, 4 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı ve 385 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin soruşturması devam ediyor.

