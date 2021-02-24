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  4. Tarsus’ta sosyal mesafeye uymayan 20 kişiye 63 bin lira para cezası

Tarsus’ta sosyal mesafeye uymayan 20 kişiye 63 bin lira para cezası

24.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 2 iş yerine yapılan baskında 20 kişiye 63 lira para cezası kesildi.İlçeye bağlı Caminur Mahallesi’nde bazı şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 2 iş yerine yapılan baskında 20 kişiye 63 lira para cezası kesildi.
İlçeye bağlı Caminur Mahallesi’nde bazı şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, bir binada 13 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve oyun oynadığını tespit etti.
İkinci olayda ise Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 7 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplam 20 kişiye 63 bin lira para cezası kesildi, iş yerleriyle ilgili de idari işlem yapıldı.

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