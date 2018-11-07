HABER

Tarsus'ta tefeci operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus'ta tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Teleficilik yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Basılan ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu, banka dekontu, hesap kartı ile 2 pos cihazı, 3 ruhsatız tüfek ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Instagram'dan striptiz yaptı!Instagram'dan striptiz yaptı!
Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği engelli Elif, 7'nci kattan düşüp öldüAnnesinin kapıyı üzerine kilitlediği engelli Elif, 7'nci kattan düşüp öldü
Otomobil takla attı: 4 yaralıOtomobil takla attı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.