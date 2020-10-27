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Tarsus’ta tefecilere ikinci dalga operasyon: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkezi Tarsus olan operasyonda, Mersin’de 4, Tarsus’ta 6 ve Alanya’da 1 şüpheli olmak üzere 11 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.Ekiplerin tefecilere yönelik 2.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkezi Tarsus olan operasyonda, Mersin’de 4, Tarsus’ta 6 ve Alanya’da 1 şüpheli olmak üzere 11 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin tefecilere yönelik 2. dalga olarak yaptıkları operasyonda, "Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yürütülen projeli çalışma kapsamında gözaltına 8 şüphelinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 77 adet 9 mm tabanca fişeği, 100 gram esrar maddesi ve farklı kişilere ait kredi kartları, çek ve senetler, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.

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