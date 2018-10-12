Tarsus'ta TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR'da bulunan Erkan Uca (20) yaşamını yitirdi, ağabeyi sürücü Erdal Uca (30) ağır yaralandı.
Kaza, Mersin-Tarsus Otoyolu Batı Gişesi kavşağında meydana geldi. 33 EAY 91 plakalı çekici ve 33 BTE 89 dorse plakalı TIR, sürücüsü Erdal Uca'nın yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Erdal Uca ağır yaralandı, yanında bulunan kardeşi Erkan Uca yaşamını yitirdi. Olay yerine çağrılan kurtarma ekipleri, Erdal Uca'yı sıkıştığı araçtan çıkardı. Erdal Uca, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erkan Uca'nın cansız bedeni ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak
ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum