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Tarsus’ta tombala operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 ayrı iş yerine yaptığı operasyonda ’tombala’ ile kumar oynayan 109 kişiyi suçüstü yakaladı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 ayrı iş yerine kumar operasyonu düzenleyen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, tombala ile kumar oynayan 109 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tarsus’ta tombala operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 ayrı iş yerine yaptığı operasyonda ’tombala’ ile kumar oynayan 109 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 ayrı iş yerine kumar operasyonu düzenleyen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, tombala ile kumar oynayan 109 kişiyi suçüstü yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 8 tombala kartı, bin 78 pul ve 44 pul kasesi ele geçirilirken, kumar oynayan 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası kesildi. Kumar oynamak ve oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan ise 2 kişi gözaltına alındı.
Bu arada son bir haftada yapılan çalışmalarda 4 bin 995 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Yapılan uygulamalarda 2 iş yeri ile 10 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Bu süreçte 2 bin 197 aracı da kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 7 aracı yakalarken, 1 aracı trafikten men etti, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 20 araç sürücüsüne çeşitli para cezaları kesildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Anamur, Bozyazı, Erdemli ve Mut ilçelerinde de operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına alırken, 258 kök kenevir, 10 gram eroin, 19 gram esrar ele geçirdi.

Tarsus’ta tombala operasyonu

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