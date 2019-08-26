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Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emine Y.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emine Y. idaresindeki 01 UU 149 plakalı otomobil, Berdan Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada sürücü Emine Y. yaralandı. Şarampolden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.
İkinci kazada ise Salih Sarı idaresindeki elektrikli bisiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda refüje çarptı. Kazada sürücü ile Fırat Toprak yaralandı.
Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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