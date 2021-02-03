HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

03.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Pozantı’dan Tarsus istikametine gitmekte olan M.C.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pozantı’dan Tarsus istikametine gitmekte olan M.C. idaresindeki 40 BA 057 plakalı otomobil, TEM otoyolu Damlama mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek, Ferit Koçyiğit yönetimdeki 58 ACD 280 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada 58 ACD 280 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, kazada 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandıKoronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Kıskançlık krizine girdi, intihara kalkıştı

Ekipler alarma geçti! Kıskançlık krizine girince...

Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı

Veda videosunda ona seslenmişlerdi! Kim olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

PKK'nın tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirdiği ortaya çıktı

PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.