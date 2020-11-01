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Tarsus’ta trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 00:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Civelek (19) idaresindeki 01 KS 467 plakalı otomobil ile Ahmet Çevik (20) yönetimindeki 33 HP 635 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 HP 635 plakalı otomobil savrularak park halinde olan 33 NVK 63 plakalı kamyonet ve 33 PZ 578 plakalı motosiklete çarparak durabildi. Kazada Mehmet Civelek, Ahmet Çevik, Safiye Civelek, Zehra Civelek, Şaziye Sena Gürlek ve Merve Gürlek yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Çevik’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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