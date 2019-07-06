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Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 22:33 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mahmut A.

Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. yönetimindeki 46 BL 113 yönetiminde plakalı araç ile Ferit P.’nın kullandığı 01 P 4041 plakalı araç, Tarsus Hal Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada, 46 BL 113 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Medine Alkaş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan ve ismi alınmayan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı

Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı

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