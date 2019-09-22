Tarsus’ta tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte tren ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenice Mahallesi Yunacık Yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22.15 sıralarında Adana-Niğde istikametinde olan 63641 sefer sayılı olan yük treni, hemzemin geçitten geçişi sırasında Yunacık istikametinden gelen M.E.’nin idaresindeki 63 B 4554 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.E., bebek B.E. ve K.B.E. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



