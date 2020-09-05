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Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin son bir hafta içerisinde yaptığı uygulamalarda, aranan 142 şahıs yakalandı.Tarsus polisi, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla son bir haftada şehrin her noktasında uygulama yaptı.Uygulama sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler , 12 bin 5 kişi sorgularken aranan 142 şahsı yakaladı.Yapılan uygulamada, 54 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı telefon ele geçirildi.100 gr.

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin son bir hafta içerisinde yaptığı uygulamalarda, aranan 142 şahıs yakalandı.
Tarsus polisi, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla son bir haftada şehrin her noktasında uygulama yaptı.
Uygulama sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler , 12 bin 5 kişi sorgularken aranan 142 şahsı yakaladı.
Yapılan uygulamada, 54 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı telefon ele geçirildi.
100 gr. esrar, 80 gr bonzai, 6 gr metamfetamin, 33 kök hint keneviri, 33 adet hap, 3 adet sahte Türk Lirası para, 3 adet sahte Amerikan doları ele geçirildiği uygulamalarda toplam 5 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edildiği çalışmalarda, 3089 araç kontrol edilip, 159 araca 95 bin 458 TL. cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’‘ne bağlı birimlerce Tarsus genelinde açık işyerleri, toplu taşıma faaliyetinde bulunan araç ve sürücüler üzerinde yapılan çalışmada, 25 kahvehane-kıraathane, 2 dernek- lokal, 16 İnternet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, 6 park-piknik alanı, 4 Ganyan bayii, 1 bilardo salonu, 4 halı Saha, 6 ticari taksi, 6 taksi durağı, 61 kent içi toplu ulaşım aracı denetleyerek, başta "maske, mesafe ve ateş ölçümü" gibi Covid-19 tedbirleri olmak üzere sağlık ve güvenlik tedbirleri detaylı şekilde incelendi, iş yerlerini denetleyen ekipler çalışanlarla ve müşterilere sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundular.

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