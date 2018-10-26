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Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tarsus ilçesi genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek, 27 kişiyi gözaltına aldı. Düzenlenen operasyonlarda 11 adet extacy hap, 0,45 gram kokain, 17,4 gram eroin, 148,34 gram esrar ve 1 adet tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi ise serbest bırakıldı.

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Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama

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