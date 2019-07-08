Tarsus’ta yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaybolan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz 2019’da yaşadığı Olukkoyağı Mahallesi’nden dolmuş ile şehir merkezine inen Esma Esin Gülal’den bir daha haber alınamadı.

Genç kızın eve gelmemesi üzerine telaşa kapılan ailesi kız çocuğunu her yerde ararken, kayıp çocuklarının bulunması için konuyu güvenlik birimlerine haber verdiler.

Jandarmaya müracaatta bulunan Gülal ailesi, 5 Temmuz günü öğlen saatlerinde eden kimseye haber vermeden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını, kızlarının daha önceden evden habersiz gittiğini beyan ettiler.

Kızlarını görenlerin en yakın polis veya jandarmaya başvurmasını isteyen aile fertleri “Kızımız Esma’yı görenlerin Allah rızası için emniyete haber vermesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

